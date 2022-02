Planungen für Gesundheitszentrum starten

Die Planungen zum Umbau des Krankenhauses in Ettenheim im Ortenaukreis in ein Gesundheitszentrum beginnen ab sofort. Wie das Ortenau-Klinikum mitteilte, wurden drei Büros beauftragt. Die drei Büros sollen ein Jahr Zeit bekommen. Wenn alles klappt, könnten Anfang 2023 in Ettenheim Teilabriss und Neubau starten. 2025 soll das Gesundheitszentrum dann eröffnet werden. Der Ortenauer Kreistag hatte im vergangenen Oktober beschlossen, dass aus dem Krankenhaus in Ettenheim ein Gesundheitszentrum werden soll. Unter einem Dach wird es künftig eine Geriatrische Reha mit 60 Betten geben, ein Medizinisches Zentrum mit Fachpraxen und Notfallsprechstunde sowie ambulante Operationsmöglichkeiten. Zusätzlich in der Nähe eine Rettungswache mit Notarzt. "Wir freuen uns auf das gut ausgestattete Zentrum", so Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz.