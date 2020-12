Zum Teil hat man das Gefühl, dass das Gebiet aus allen Nähten platzt – das sagt Patrick Stader, leitender Ranger im Nationalpark Schwarzwald. Er appelliert an Ausflügler, sich auch draußen an die Corona-Regeln zu halten. Außerdem bittet er Schneeschuhgänger, sich nicht abseits der Wege aufzuhalten. Dies sei für die Waldtiere kritisch, gerade in einer Zeit, in der es wenig Nahrung für sie gebe und Stresssituationen tödlich enden könnten. Die Nationalpark-Ranger seien präsent und redeten mit den Menschen; das funktioniere gut, so Stader im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. mehr...