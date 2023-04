Das Gesundheitsamt des Kantons Aargau hat wegen mangelnder Hygiene eine Zahnarztpraxis geschlossen. Patienten wird nun dringend empfohlen, sich auf HIV und Hepatitis zu testen.

Eine Zahnarztpraxis im Schweizer Kanton Aargau muss schließen, das hat das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Der Grund seien Hygienemängel. Denn der Arzt soll die Instrumente für die Zahnbehandlung nicht ausreichend sterilisiert haben. Wegen des Infektionsrisikos wird Patientinnen und Patienten nun dringend empfohlen, sich auf die Krankheiten HIV und Hepatitis testen zu lassen.

Sterilisationsgerät in Zahnarztpraxis defekt

Das Gesundheitsamt hat alle Patientinnen und Patienten angeschrieben, die im fraglichen Zeitraum bei dem Arzt in Birr behandelt wurden. Laut Medienberichten hat das Sterilisationsgerät in der Praxis ein Jahr lang nicht richtig funktioniert - wodurch es zu den Hygienemängeln gekommen ist. Das Gesundheitsamt entdeckte diese bei einer üblichen Praxiskontrolle.

Der Zahnarzt soll gesundheitliche Probleme haben. Seine Praxis sei mit seinem Einverständnis geschlossen worden und soll auch nicht wieder geöffnet werden.

Was sind HIV und Hepatitis?

HIV ist die englische Abkürzung für "Human Immunodeficiency Virus". Das HI-Virus schädigt oder zerstört bestimmte Zellen im menschlichen Körper, die zur Immunabwehr dienen. Dadurch wird der Körper anfällig für Krankheiten. Wird eine HIV-Infektion nicht behandelt, kann das zu AIDS führen - also "Acquired Immunodeficiency Syndrome". Am häufigsten stecken sich Menschen beim Geschlechtsverkehr mit dem HI-Virus an, aber auch durch infiziertes Blut. Viele Gesundheitsämter in Deutschland bieten kostenlose HIV-Tests an.

Hepatitis ist eine Entzündung der Leber. Einige Arten von Hepatitis heilen von alleine, andere können chronisch werden. Unbehandelt kann eine solche Erkrankung schwere gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensbedrohlich werden.