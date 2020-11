per Mail teilen

Im Zusammenhang mit einem freikirchlichen Gottesdienst ist es zu zahlreichen Infektionen mit dem Corona-Virus gekommen. Ende Oktober hatten sich in Villingen-Schwenningen etwa zehn Menschen angesteckt. Inzwischen haben sie allein im Schwarzwald-Baar-Kreis mindestens 70 weitere Menschen infiziert.

Die Gottesdienste des freikirchlichen Crystal Forums in Villingen-Schwenningen ziehen Menschen aus der ganzen Region an, auch in Corona-Zeiten. Rund 150 Gläubige kamen hier vor gut zwei Wochen bei zwei Veranstaltungen zusammen. Deren Folgen verursachen beim Gesundheitsamt des Landkreises bis heute jede Menge Arbeit und Ärger - vor allem wegen der Teilnehmerlisten - sagt Jochen Früh, der Leiter Gesundheitsamts Schwarzwald-Baar-Kreis: "Die Listen sind sehr sparsam, knapp geführt worden. Wir konnten zehn Prozent der Teilnehmer letztendlich nicht identifizieren. Bei etwa 40 Prozent waren die Angaben unzureichend und nur nach aufwendigen Nach-Recherchen über das Meldeportal oder Anrufe zu klären."

Die enge Gemeinschaft, das Singen und die Musik spielen bei vielen freikirchlichen Gemeinden eine wichtige Rolle. Anders als etwa in Karlsruhe, durften die Gottesdienstbesucher in Villingen-Schwenningen offenbar ohne Mundschutz singen. Das jedenfalls geht aus einer Stellungnahme des Crystal Forum hervor.

"Gemäß der (Corona-)Verordnung war es den Besuchern auch gestattet, am Sitzplatz - unter Einhaltung der Abstandsregeln - den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen." Stellungnahme des Crystal Forum Villingen-Schwenningen

Gesundheitsamt: Gemeinsames Singen verstärkt Aerosol-Wirkung

Für das Gesundheitsamt lag genau hier das Problem, so Jochen Früh: "Das gemeinschaftliche Singen, das haben uns schon die Verläufe aus anderen Freikirchen-Veranstaltung gezeigt, das gemeinsame Singen wird als eine enorme Verstärkung der Aerosol-Wirkung in Räumen betrachtet."

Lückenhafte Teilnehmer-Listen: Freikirche droht eine Anzeige

Dennoch gibt es in Baden-Württemberg kein generelles Singverbot in Gottesdiensten. Beim Singen gilt jedoch ein Mindestabstand von zwei Metern. Die großen Kirchen haben den Gesang allerdings von sich aus beschränkt. Das Landratsamt in Villingen-Schwenningen prüft nun eine Anzeige gegen die Freikirche. Allerdings nicht wegen des Singens, sondern wegen der lückenhaften Teilnehmer-Listen.