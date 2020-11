Die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg wollen einen Strategiewechsel bei der Quarantänepflicht an weiterführenden Schulen. Wenn Schüler sich mit Covid-19 infiziert haben, soll nicht mehr, wie bisher, die gesamte Klasse in Quarantäne müssen.

Der Grund für das Ansinnen der Gesundheitsämter nach einer Anpassung der Quarantänepflicht: Aufgrund der seit 19. Oktober gültigen Maskenpflicht gelten die Mitschüler und Lehrkräfte als Kontaktpersonen der Kategorie 2 - mit geringerem Infektionsrisiko. Die Kreise im Land wollen nach und nach die neue Regel umsetzen. In einigen Regionen wurde damit bereits begonnen.

Kultusministerin Eisenmann weist Kritik des Lehrerverbandes zurück

Kritik kommt indessen vom Deutschen Lehrerverband. Die Politik habe sich zurückgezogen, jetzt entschieden die Gesundheitsämter. "Wir erleben an den Schulen jetzt einen Salami-Lockdown", zitieren Medienberichte den Präsidenten des Verbandes, Heinz-Peter Meidinger. Die Kultusministerin von Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann (CDU), sagte am Mittwoch im SWR-Interview, dass zurzeit 374 Klassen aus baden-württembergischen Schulen in Quarantäne seien - also weniger als ein Prozent von 67.500 Klassen insgesamt.

Sie wolle das Infektionsgeschehen nicht klein reden. "Aber aus der Gesamtrelation heraus jetzt zu sagen - wie das manche tun - wir müssen die Schulen wieder schließen, halte ich mit Verlaub für völlig unangemessen", so Eisenmann im SWR.

Den Vorwurf des Deutschen Lehrerverbands, die Politik handle nicht mehr präventiv sondern reagiere nur noch, wies Eisenmann zurück. "Natürlich" seien die Gesundheitsämter zuständig, wenn ein Infektionsgeschehen auftrete, nicht nur bei Schulen: "Das ist kein neuer Vorgang und da drückt sich auch niemand." Sie rate dringend dazu sich auf Experten zu verlassen. 86 Prozent der Eltern seien "dankbar und froh", dass die Schulen geöffnet seien.

Markgräfler Gymnasium Müllheim hat neue Regel schon umgesetzt

Im Markgräfler Gymnasium Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat das Gesundheitsamt die neue Regel in einem konkreten Fall bereits umgesetzt. Als vor kurzem ein Kind positiv getestet wurde, musste es in Quarantäne - doch die Klasse ging weiter in den Unterricht. Schulleiter Andreas Gorgas vertraut darauf, dass das Gesundheitsamt als die zuständige Behörde die Risiken medizinisch einschätzen kann und zieht als Pädagoge den Präsenzunterricht vor. Trotzdem sind die Gefühle am Gymnasium gemischt.

"Die Dimensionen reichen bei allen beteiligten Lehrern, Schülern und Eltern von Freude bis zur Sorge." Andreas Gorgas, Schulleiter am Markgräfler Gymnasium Müllheim

Lehrer Tobias Messmer sitzt im Personalrat und weiß, dass es im Kollegium besonders in der Risikogruppe Bedenken gibt. Und nicht nur dort: "Die eine Frage ist auf welcher Evidenzgrundlage dieser Strategiewechsel erfolgte. Aber wir fragen uns auch, wie diese erfreuliche Erkenntnis zukünftig überprüft wird. Bei unseren Fällen fühlt sich das so ein bisschen an wie Blindflug."

Andere Schulen setzen auf Kompromiss

Anderes Beispiel: In der Friedrich Weinbrenner Gewerbeschule Freiburg wird in den Klassen eifrig gebohrt, gehämmert und gesägt. Schulleiterin Birgit Doraiswamy sieht die neue Strategie grundsätzlich positiv: "Mir persönlich wäre es lieber wenn alle Schüler immer da sind. Fernunterricht ist kein echter Ersatz zum Präsenzunterricht. In einer beruflichen Schule haben wir die Besonderheit, dass jede Klasse nicht nur Theorieunterricht hat, sondern sie sind in Werkstätten, im Labor oder machen Computer CAD Programme, die zu Hause einfach nicht vorhanden sind. Das würde dann bei zwei Wochen Quarantäne ausfallen und jeder kann sich ausrechnen wieviel Prozent des Unterrichts dann wegfielen - trotz anschließender Prüfungen."

"Ich habe hier 120 Lehrkräfte und ganz viele haben einfach Bedenken - auch Ängste - und die muss ich ernst nehmen." Birgit Doraiswamy, Leiterin der Friedrich Weinbrenner Schule Freiburg

Trotzdem will die Freiburger Gewerbeschulleiterin den Beschluss noch nicht voll umsetzen, zumal die entsprechende Bestätigung des Kultusministeriums noch aussteht. Bisher gab es an der Friedrich Weinbrenner Schule auch noch keinen Corona-Fall. Sollte es aber dazu kommen, würde sie die betroffene Klasse immer noch in Quarantäne schicken. Allerdings nur für eine statt zwei Wochen.