Bioqualität und Nachhaltigkeit in Frankreichs Kantinen

Das Essen in Frankreichs öffentlichen Kantinen wird seit Januar gesünder. Ein neues Lebensmittelgesetz verlangt mehr Bioqualität und Nachhaltigkeit.

Frankreich seit Anfang Januar ein neues Lebensmittelgesetz für Kantinen in öffentlichen Einrichtungen. 50 Prozent nachhaltige Lebensmittel, davon 20 Prozent Bioprodukte landen auf den Tellern. Wie sich die Kantinen im Elsass umgestellt haben zeigt ein Besuch in Colmar.

Elsässische Köche: Kinder schmecken die Mehrarbeit

Pünktlich um sechs Uhr früh kommt die Lieferung für die Kantine St. André in Colmar. Viele Bioprodukte und nachhaltige Lebensmittel sind dabei, das heißt umwelt- und ressourcenschonend erzeugte Produkte. Die Köche hier haben schon im letzten Herbst auf das neue Konzept umgestellt.

"Wir verwenden mehr unverarbeitete Lebensmittel. Das macht bei der Herstellung ein bisschen mehr Arbeit, aber die Kinder schmecken das tatsächlich."

Bio ist teurer - Mischkalkulationen sollen ausgleichen

Bioprodukte sind im Schnitt zwar 25 Prozent teurer als konventionelle. Damit die Preise pro Menü aber nicht zu sehr steigen, kommen auch Gefrier- und Fertigprodukte auf den Teller. In den Kantinen wird deshalb mit spitzem Bleistift gerechnet, alles will genau überlegt sein. Mickael Teixeira, Kantinenbetreiber in Sainte-Croix-en-Plaine hat alles im Griff: "Wir haben zwei Sorten Nudeln, beide aus dem Elsass, einmal konventionelle und einmal Bioqualität. Um die Vorgaben einzuhalten, müssen wir eine Mischkalkulation machen. Den Reis nehmen wir immer bio und die Karotten auch."

Schule übernimmt die meisten Mehrkosten ihrer Kantine

Seit der Umsetzung des neuen Gesetzes kostet eine Mahlzeit in Sainte-Croix-en-Plaine im Schnitt 6,50 Euro. Das entspricht einem Preisanstieg von 24 Prozent. Den größten Teil dieser Kosten übernimmt die Schule, den Rest die Eltern. Sie zahlen pro Mahlzeit 5 Cent mehr.

