Zugreisende müssen sich auf der Rheintalschiene noch bis in die Nacht zu Dienstag in Geduld üben. Weil Bauarbeiten bei Müllheim im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald länger dauerten als geplant, ist die Strecke ab Bad Krozingen nur eingleisig befahrbar. Reisende kritisierten, dass sie am Morgen von der Bahn schlecht informiert wurden.