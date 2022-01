Geständnis nach Verfolgungsjagd wegen Drogen

Am Landgericht Konstanz hat am Montag ein Prozess gegen einen Mann wegen Drogenhandels, illegalen Autorennens und gefährlicher Körperverletzung begonnen. Zu Beginn der Verhandlung gab der Angeklagte die Taten größtenteils zu. Er habe im Juni vergangenen Jahres rund 21 Kilogramm Haschisch von Konstanz nach Berlin bringen wollen, ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger verlauten. Er wollte die Drogen in der Hauptstadt weiterverkaufen. Allerdings, so der Angeklagte, habe er das Haschisch nicht, wie es in der Anklage steht, aus der Schweiz über die Grenze nach Deutschland gebracht. Die Übergabe habe in einem Einkaufszentrum in Konstanz stattgefunden. Als ihn danach Zollbeamte auf der A81 bei Tuningen im Schwarzwald-Baar-Kreis stoppen wollten, habe er Panik bekommen und sei davongerast. Sein gefährliches Verhalten tue ihm Leid. Auch, dass bei dem dadurch verursachten Unfall zwei Beamte verletzt wurden, habe er nicht gewollt. Laut Staatsanwaltschaft Konstanz drohen dem Angeklagten zwei bis fünfzehn Jahre Haft. Ein Urteil könnte schon am Dienstag fallen.