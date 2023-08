Es werden wieder Geldautomaten in Südbaden gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Neuenburg am Rhein gesprengt. Einen ähnlichen Fall gab es zuvor in Gundelfingen. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang gibt.

Die Vorfälle häufen sich wieder in der Region: Zuletzt haben in der Nacht auf Montag unbekannte Täter einen Geldautomaten in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gesprengt. Der Geldautomat befand sich in einem Vorraum der Schalterhalle einer Bank. Kurz nach drei Uhr haben die Täter den Geldautomaten in die Luft gejagt und die Geldkassette an sich genommen. Daraufhin sind sie in einem dunklen, hochmotorisierten Fahrzeug geflüchtet, so die Polizei. Wie hoch die Beute und der Schaden am Gebäude sind, ist noch unklar.

Ähnliches Muster in Gundelfingen

Erst vergangenen Mittwoch sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt in Gundelfingen bei Freiburg. Die darin befindliche Geldkassette entwendeten die Täter und flüchteten, laut Polizeipräsidium Freiburg, anschließend ebenfalls mit einem dunklen, hochmotorisierten Fahrzeug. Bei einer sofort eingeleiteten Großfahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher aus Freiburg auf SWR-Anfrage.

Weitere Fall in Schwanau

Auch im Schwanauer Ortsteil Allmannsweier (Ortenaukreis) hatte es Mitte August einen ähnlichen Fall gegeben. Unbekannte hatten dort einen Geldautomaten der Volksbank gesprengt, der sich an einer Außenwand eines Edeka-Getränkemarkts befunden hatte. Zeugen berichteten von vier Flüchtigen.

17 Geldautomaten im ersten Halbjahr gesprengt

2023 sind in Baden-Württemberg bereits im ersten Halbjahr 17 Geldautomaten gesprengt worden. Das seien so viele wie im Vorjahreszeitraum, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Auch wenn Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Ländern erheblich weniger von dem Thema betroffen sei, gehe von jeder einzelnen Tat durch den teils lebensgefährlichen Einsatz von Sprengstoffen und das rücksichtslose Fluchtverhalten der Täter eine erhebliche Gefahr auch für Unbeteiligte aus. Das Innenministerium forderte die Umsetzung wirksamer Präventionsmaßnahmen wie das Einfärben der Scheine, wenn ein Automat gesprengt wird.