Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße

Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt Freiburg hat am Donnerstag bei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet rund 440 zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer erwischt. Die Kontrollen fanden im Rahmen des europaweiten Speed Marathons statt. Der gravierendste Geschwindigkeitsverstoß wurde in einer Tempo-80-Zone gemessen. Dort war ein Verkehrsteilnehmer mit 128 Stundekilometern unterwegs. Der Gemeindevollzugsdienst hat mit drei Messfahrzeugen den Straßenverkehr überwacht. Insgesamt wurden über 18.000 Fahrzeuge kontrolliert. 24-mal ist dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 Stundenkilometer überschritten worden. Im Gebiet des Polizei Präsidiums Offenburg wurden insgesamt 33.000 Verkehrsteilnehmer überprüft, davon waren 1.500 zu schnell. Rund 175 Autofahrer müssen hier mit einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.