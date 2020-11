Mit diesen Themen unter anderem: Unwürdig und heruntergekommen: So sieht die Notunterkunft für obdachlose Frauen in Überlingen aus *** Graffiti-Bauzaun in Freiburg *** Wann Lebensmittel die Bezeichnung "regional" tragen dürfen *** Kleines Wunder: Wie Michael wieder Leben in seinen rechten Arm brachte *** 12 Tage stromlos: Wie bereitet man sich Essen zu? *** Eine Woche in Geschwend: Felssicherung *** Peter Kremsner forscht am Corona-Impfstoff und testet ihn an seiner Probandin Ute Bartholomä. Moderation: Florian Weber mehr...