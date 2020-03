In der Krise, wie etwa jetzt, wenn Corona sich ausbreitet, hortet der Franzose Rotwein und Kondome, der Holländer Haschisch, der Deutsche - Klopapier. Läuft da etwas schief bei uns?

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände von außen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen: die Klopapierrolle auf der Ablage vom Rücksitz ist ein Foto-Späßle in den sozialen Netzwerken. Aber, wer hat, der hat. Notfalls hat er gehamstert. Wie Claudia im Freiburger Osten, auch wenn es nicht schon im ersten Laden geklappt hat.

Bei Saskia im Freiburger Westen war schnelles Handeln angesagt. Im "Netzwerk Freiburg" ploppte auf: "Hier gibt's gerade eine Palette Klopapier." Wenn das keine Fake-News war - aber nicht lange, wie die Erfahrungen von Kunden zeigen. Wer sich jetzt nicht sputet, der könnte alsbald wieder vor einer leeren Palette stehen.

"Plan B" wie bei Großmutter in Nachkriegszeiten

Da bleibt die Freiburgerin Ursula Scheuermann ganz cool. Wenn die letzte Rolle zur Neige geht, tritt eben "Plan B" in Kraft und sie zerschneidet ihre alten Zeitungen in handliche Zettel - ganz wie bei Großmutter in Nachkriegszeiten. Die erfüllen ihren Zweck am stillen Ort genauso gut - sogar ohne Flausch-Effekt mit mehreren Lagen.