Nach einem harten Lockdown dürfen im Elsass die Geschäfte wieder öffnen. Sogar an den Adventssonntagen. Auch viele Baden-Württemberger haben das Angebot für einen Einkauf genutzt.

Gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft gehen die Türen wieder auf. Im Outlet-Center im elsässischen Roppenheim gab es an diesem ersten Advents-Wochenende gleich mal lange Schlangen. Und nicht nur Franzosen, auch Deutschen haben den Tag der Wiedereröffnung ausgenutzt, um für die Shopping-Tour ins Elsass zu fahren.

Astrid Mangano, Einkaufs-Touristin aus Baden-Baden freut sich: "Wir dürfen. Man sollte einen Zettel mitführen, aber wir wurden nicht gefragt an der Grenze." Auch Marlene Kierdorf, Einkaufs-Touristin aus Baden-Baden, entschloss sich spontan: "Es war niemand da, der kontrolliert hat und dann haben wir überlegt: Wenn freie Fahrt ist, dann können wir hierher."

Einen Monat lang mussten die nicht lebensnotwendigen Geschäfte in Frankreich geschlossen bleiben. Erleichterung für die Händler, dass jetzt alle wieder einkaufen dürfen. Suzanne Carlier, Geschäftsinhaberin in Roppenheim freut sich über die Kundschaft aus Deutschland: "Wir sind sehr froh, dass sie wieder zum Einkaufen kommen, also so kann es weitergehen.

Einkaufen ein paar Kilometer weiter im elsässischen Haguenau: Sogar eine Art Weihnachtsmarkt light, mit regionalen selbst gemachten Produkten, haben die Behörden hier erlaubt. Margot Butscher ist Markthändlerin in Haguenau ist dankbar: "Wir sind sehr glücklich, arbeiten zu können. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie es erlauben. Für uns ist es wirklich ein Privileg. Ansonsten wäre nur Online-Verkauf möglich gewesen."

Die Händler hoffen jetzt, dass ihnen die Corona Zahlen keinen Strich durch die Rechnung machen und sie das Weihnachtsgeschäft - so gut es eben geht - ausnutzen können.