Russland-Ukraine-Krise brandgefährlich

Der ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt und Russlandexperte Gernot Erler aus Freiburg sieht in der Russland-Ukraine-Krise eine gefährliche Entwicklung. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Separatistengebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine habe Russland einen ersten militärischen Schritt getan. Das sagte Erler dem SWR. Dieses Vorgehen Putins könnte nach Einschätzungen Erlers möglicherweise nur ein Anfang sein. Das „Ende der Fahnenstange“, wie der SPD-Politiker sich wörtlich ausdrückte, dürfte das nicht sein. Die jetzt vom Westen angekündigten Sanktionen für das militärische Vorgehen Russlands sollten abgestuft gewählt werden, so der SPD-Politiker. Es würde wenig Sinn machen schon jetzt alle Sanktionen offenzulegen. Denn: was noch komme, wisse man nicht, so Erler.