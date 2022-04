Gerhard Polt mit Gutedel-Preis ausgezeichnet

per Mail teilen

Der bayerische Kabarettist Gerhard Polt ist in Neuenburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit dem diesjährigen Gutedel-Preis ausgezeichnet worden. Polt (stehend am Mikro) führe die Menschen nie vor, zeichne sich vielmehr aus als "bescheidener bayerischer Philosoph" und sei ein genialer Schauspieler, sagte Christoph Wirtz, Gastrokritiker aus Freiburg, in seiner Laudatio. Der Gutedel-Preis wird seit mehr als 25 Jahren verliehen. Der Winzer Hermann Dörflinger und der Kabarettist Matthias Deutschmann hatten ihn ausgelobt. Der Preis ist mit einem 225 Liter Eichenfass Markgräfler Gutedel dotiert.