Tiefengeothermieanlage wird nicht gebaut

Die Gemeinde Neuried im Ortenaukreis hat von einer Firma aus Bayern ein Grundstück zurückgekauft, auf dem eine Tiefengeothermie-Anlage geplant war. Damit hat sich das Projekt endgültig erledigt. Der Rückkauf sei gut für die Menschen in Neuried und Umgebung, so Bürgermeister Tobias Uhrich. Die Gemeinde feiere, dass es nun auf dem Grundstück neben der Biogasanlage am Rande der Gemeinde keine tiefengeothermischen Aktivitäten geben werde. Bereits im März hatte das Freiburger Regierungspräsidium die Genehmigung für Erdwärme-Bohrungen zurückgezogen. Eine Firma aus Bayern wollte dort seit Jahren aktiv werden, Pläne wurden aber nie vorgelegt. Nach mehreren Erdbeben bei Straßburg, wo in die Tiefe gebohrt wird, waren die Proteste gegen das Vorhaben in Neuried zuletzt immer lauter geworden.