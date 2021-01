Vor einem Jahr waren die Beben mutmaßlich infolge von Geothermie-Bohrungen bis Kehl spürbar. Jetzt soll die Anlage Reichstett bei Straßburg bald ihren Betrieb wieder aufnehmen. Derzeit laufen neue Untersuchungen.

An der Bohrstelle der Geothermie-Anlage in Reichstett bei Straßburg tut sich wieder etwas. Das Wasser im Untergrund soll mit Farbstoffen versetzt werden. So wird das Fließverhalten des Wassers sichtbar gemacht. Und ob sich die Spannung unter der Erde verändert, was Erdbeben auslösen könnte. Jean-Philippe Soulé, Direktor von "Fonroche Géothermie" erklärt die Testreihe: "Das machen wir, um die Wassermenge beziehungsweise auch den Druck regulieren zu können, damit die Anlage sicher arbeiten kann."

Kurz vor dem Erdbeben im letzten Jahr waren Tests an der Anlage gelaufen. Ein Zusammenhang sei laut der zuständigen Präfektur jedoch nicht nachweisbar. Die Schäden des Erdbebens sind bis heute sichtbar. Verschiedene französische Forscher betrachten Geothermie-Projekte am Erdbeben-gefährdeten Oberrheingraben generell als kritisch. Jean Schmittbuhl von der Universität Straßburg: "Der Rheingraben ist relativ instabil. Er kann bereits durch einen kleinen Überdruck destabilisiert werden."



Die aktuellen Tests laufen noch bis Ende November. Dann wird eine Expertenkommission prüfen, ob oder unter welchen Bedingungen die Geothermie-Anlage ihren Betrieb wieder aufnehmen kann.