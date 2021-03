Seit einer Woche sind in Südbaden je nach Inzidenzwert die Geschäfte offen - oder aber wie in Freiburg bislang - nur mit Terminvergabe zum Shoppen. Zufriedene Einzelhändler auf der einen, hin- und her gerissene Kunden auf der anderen Seite. Die einen fühlen sich sicher, die anderen fühlen sich offensichtlich in der voller werdenden Freiburger Innenstadt eher unwohl.

