"Genug ist genug!" - Demo für soziale Gerechtigkeit

Am Samstag haben in Freiburg rund 150 Menschen für soziale Gerechtigkeit protestiert. Sie fordern in Zeiten von hoher Inflation und Energiekrise mehr Unterstützung.

In Krisenzeiten müsse die Politik mehr einschreiten und dafür sorgen, dass die Schere zwischen arm und reich nicht noch weiter auseinander gehe - so die Bewegung "Genug ist genug" in Freiburg. Viele von ihnen müssten auf jeden Euro achten und hätten täglich Existenzsorgen, sagt Lucas Zander von der Bewegung. Andere Menschen würden dagegen im Übermaß leben - so gehe das nicht weiter.

"Unsere Rechnungen werden immer teurer, während sich Konzerne mit unserem Geld die Taschen vollstopfen."

Die Grundbedürfnisse sollten abgedeckt sein

Es dürfe nicht sein, dass andere auch noch Profit in der Krise machen, heißt es weiter. Mit "anderen" seien Konzerne und beispielsweise Immobilienunternehmen gemeint. "Grundrecht auf Grundbedarf, keine Profite mit der Krise!" forderten deshalb die Demonstrierenden am Samstagmittag auf dem Platz der Alten Synagoge. In Krisen würden immer die Menschen am stärksten leiden, die sowieso schon am wenigsten haben, sagt Greta Waltenberg, Pressesprecherin von "Genug ist genug" in Freiburg.

Greta Waltenberg von der Bewegung "Genug ist genug":

"Uns regt auf, dass vor allem in Krisen die soziale Schere immer weiter auseinander geht."

Student: "Ich verschulde mich immer mehr"

Barabara ist Renterin und hat an der Demonstration teilgenommen. Sie findet es wichtig, ein Zeichen gegen die Politik zu setzen, die derzeit gemacht wird. "Es wird keine Rücksicht darauf genommen, dass es arme Menschen gibt", so die Renterin. Neben ihr steht Elias, er ist Student. Auch er will damit Druck auf die Politik ausüben. "Ich merke, dass ich immer mehr für beispielsweise Lebensmittel ausgeben muss und mich dadurch immer mehr verschulde. Das ist ein wahnsinniger Druck."

Nach der Kundgebung am Platz der Alten Synagoge sind die Demonstrierenden duch die Innenstadt gezogen. SWR Jasmin Bergmann

Protest mit konkreten Forderungen

"Die Wohnungsnot in Freiburg ist enorm. Neben den Mieten schießen auch die Nebenkosten in die Höhe. Das können wir nicht mehr zahlen", sagt Jule Pehnt, Pressesprecherin von "Genug ist genug" in Freiburg. Die Bewegung fordert daher, dass es Wohnraum in Bürgerhand geben müsse, sodass alle ein sicheres Dach über dem Kopf haben.

Außerdem fordern sie auch einen Mietpreisdeckel, 1.000 Euro Wintergeld für alle, sichere Energieversorgung in Bürgerhand und höhere Löhne. Krisenprofiteure sollten zudem besteuert werden mit einer Übergewinnsteuer und das 9-Euro-Tickets fortgeführt werden, denn das 49- Euro-Ticket sei zu teuer. "Wir fordern auch die langfristige Stabilität für alle zu sichern, beispielsweise indem die Mobilität nachhaltig ausgebaut wird, damit wir nicht von einer Krise in die nächste stoplern", sagt Greta Waltenberg.

Nach einer Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge zogen die Demonstrierenden durch die Innenstadt. Die Versammlung endete wieder am Platz der Alten Synagoge. Laut Polizei verlief alles friedlich.