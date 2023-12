24 Fenster mit 24 Bildern

Hinter jedem Türchen eine Überraschung: Das Rathaus in Gengenbach hat das erste von 24 Adventskalender-Fenstern geöffnet. Der Berliner Illustrator Olaf Hajek hat die Motive geliefert.

Auch in diesem Jahr verwandelt sich das Rathaus in Gengenbach (Ortenaukreis) in ein Adventskalenderhaus. Mit einem feierlichen Ritual ist am Donnerstagabend das erste der 24 Fenster des weltweit größten Adventskalenders geöffnet worden. Zahlreiche Menschen tummelten sich in der historischen Altstadt, um das Spektakel nicht zu verpassen.

Viele Menschen wollten das erste Ritual am Gengenbacher Adventskalender nicht verpassen. SWR Rebecca Arens

In diesem Jahr werden Bilder des deutschen Illustrators Olaf Hajek präsentiert. Der Künstler hat dabei auch Gengenbacher Motive wie etwa den Kinzigtor-Turm eingebaut.

Lothar Kimmig, Geschäftsführer der Gengenbacher Tourismus GmbH, über den Künstler Olaf Hajek:

Fensteröffnung mit Weihnachtsmarkt, Musik und Schauspiel

Immer ab 17 Uhr, wenn es dunkel wird, gibt es in der Adventszeit auf dem Gengenbacher Marktplatz eine Zeremonie mit Musik und Schauspiel. Dazu hat der Weihnachtsmarkt mit seinen 60 Ständen geöffnet. In den kommenden Wochen werden rund 120.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

In diesem Jahr werden Bilder des deutschen Illustrators Olaf Hajek zum Thema "Paradiese" gezeigt. Stadt Gengenbach

Berliner Illustrator Hajek hat Adventskalender gestaltet

Die nächsten drei Jahre werden Bilder des Malers und Illustrators Olaf Hajek aus Berlin die Fenster des Gengebacher Rathauses schmücken. Hajek hat die Bilder extra für die Stadt Gengenbach gemalt. Das Motto lautet "Paradiese". Die Originale seiner Illustrationen sind in einer Begleitausstellung im Museum Haus Löwenberg zu sehen. Weltbekannte Künstler wie Marc Chagall und Andy Warhol verwandelten bereits die Fenster des klassizistischen Baus mit ihren Werken. Den Gengenbacher Adventskalender am Rathaus gibt es seit 1996.