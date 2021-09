In der Stadt Mulhouse im Elsass besteht ab Donnerstag wieder eine generelle Maskenpflicht. Zwischen neun und zwanzig Uhr müssen alle Personen in der Innenstadt auch im Freien eine Schutzmaske tragen. Ausgenommen sind Kinder bis zehn Jahre. Die Präfektur des Départements Haut-Rhin begründet ihre Entscheidung mit den stark steigenden Corona-Infektionszahlen in Mulhouse. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort zuletzt bei 336,1; das ist mehr als doppelt so hoch wie in der gesamten Region Grand Est.