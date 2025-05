per Mail teilen

Im Juni hätten die Arbeiten für die temporäre Unterkunft für 150 geflüchtete Menschen in Lörrach beginnen sollen. Weil die Zahlen stetig sinken, wird diese jedoch vorerst nicht gebraucht.

Weniger Menschen stellen derzeit in Deutschland einen Asylantrag. Im März waren die Zahlen so gering wie zuletzt während der Corona-Pandemie, Anfang 2021. Das wirkt sich auch auf die geplante Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Flüchtlinge in Lörrach-Stetten aus. Sie wird vorerst nicht gebaut. Denn auch dem Kreis Lörrach werden zunehmend weniger Flüchtlinge zugewiesen.

Ein Drittel der Plätze im Kreis Lörrach sind aktuell frei

Im Landkreis Lörrach gibt es aktuell rund 1.800 Plätze für Geflüchtete – etwa 550 davon sind derzeit nicht belegt. Das teilte die Kreisverwaltung mit. In den kommenden Monaten rechnet der Kreis jedoch mit einer höheren Auslastung. Grund dafür sei, dass weitere Gemeinschaftsunterkünfte geschlossen werden sollen und die sogenannte "verdichtete Belegung" entfällt – also weniger Menschen in einem Zimmer untergebracht werden.

Es wäre nicht nachvollziehbar noch wirtschaftlich, eine Unterkunft zu bauen, die voraussichtlich monatelang leer stehen würde.

Der Kreis behält jedoch die Baugenehmigung für das Areal in Lörrach-Stetten und kann damit die temporäre Unterkunft in den nächsten drei Jahren immer noch realisieren. "Es erfolgt derzeit nur eine Zurückstellung des Baus", so Marion Dammann.

Unterkunft im Lörracher Stadtteil Stetten war umstritten

Im vergangenen Jahr hatten Bürgerinnen und Bürger Bedenken gegenüber dem Standort der Unterkunft geäußert. Dieser liegt nahe an der Schweizer Grenze und es wurde befürchtet, dass sich Probleme in der Unterkunft auf Pendlerinnen und Pendler auswirken könnten. Die Mehrheit - auch im Gemeinderat - hatte sich jedoch für die Unterkunft ausgesprochen.

Deutschland führt strengere Grenzkontrollen ein

Bereits im September 2024 hatte die ehemalige Bunndesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen angeordnet. Diesen Schritt hat Alexander Dobrinth (CDU) vor rund zwei Wochen noch einmal verschärft, wodurch nun auch Asylbewerber an der Grenze zurückgewiesen werden sollen.

Der deutliche Rückgang der Flüchtlingszahlen kam schneller und in größerem Ausmaß. Das zeigt, dass die Maßnahmen der vorherigen Regierung Wirkung entfalten.

Besonders in Kehl führen die engmaschinen Kontrollen der Bundespolizei derzeit zu Verzögerungen im Pendlerverkehr. Der Oberbürgermeister der Stadt im Ortenaukreis, Wolfram Britz (parteilos), hat gemeinsam mit Jeanne Barseghian, der Bürgermeisterin von Straßburg, einen Protestbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz geschrieben.