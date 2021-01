Viele ältere Menschen haben lange darauf gewartet, dass es endlich losgeht: Das Impfen gegen das Corona-Virus. In Südbaden nehmen neben den Zentralen Impfzentren jetzt auch die Kreisimpfzentren den Betreib auf, aber es ist weiter verdammt schwierig, Termine zu bekommen. Der knappe Impfstoff ist dabei ein Problem, aber auch die eigentliche Terminorganisation. In etliche Gemeinden in Südbaden will man die Senioren und ihre Angehörigen damit nicht allein lassen.

Christine Veenstra