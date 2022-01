Geldstrafe wegen Sozialversicherungsbetruges

per Mail teilen

Wegen Sozialversicherungsbetrug hat das Amtsgericht Waldkirch einen Unternehmer aus dem Kreis Emmendingen zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro verurteilt. Der Inhaber einer Dienstleistungsfirma im Kreis Emmendingen hatte von 2016 bis 2018 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Containerwohnungen untergebracht. Die Miete dafür hatte der Unternehmer selbst gezahlt. Dies hatte er dem zuständigen Sozialversicherungsträger aber nicht gemeldet. Die kostenlose Gewährung einer Unterkunft gilt als sogenannter Sachbezug und ist sozialversichungsmeldepflichtig. Der entstandene Schaden belief sich auf mehr als 35.000 Euro. Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach am Standort Freiburg haben den Sozialversicherungsbetrug festgestellt.