Bande von Geldautomatensprengern festgenommen

In Frankreich hat die Gendarmerie 13 Mitglieder einer Bande festgenommen, die sich mutmaßlich auf die Sprengung von Geldautomaten spezialisiert hat. Auch Sprengungen in Deutschland, zuletzt in Rheinland-Pfalz, sollen auf das Konto der Bande gehen, die zudem in Frankreich und der Schweiz aktiv war. Die Festnahme geht auf die Kooperation von Polizeikräften aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz zurück.