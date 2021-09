Geldautomatenknacker festgenommen

Die Polizei Freiburg hat mitgeteilt, dass bereits im März zwei Männer festgenommen wurden, die für eine Serie von gesprengten Geldautomaten in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen verantwortlich sein sollen. Seit Juli 2020 ermittelte die Freiburger Kriminalpolizei. In Zusammenhang mit einem Raubdelikt in Nordbaden wurden die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Nach Polizeiangaben war das Vorgehen der Automatenknacker in den jeweiligen Fällen sehr ähnlich. Sie leiteten Gas in die Geldautomaten und entzündeten es, um durch die massive Verpuffung an das Geld zu kommen. Die beiden Festgenommenen sollen außerdem vor den Taten Fluchtfahrzeuge gestohlen haben und diese mit gestohlenen Kennzeichen genutzt haben.