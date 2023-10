Geldautomat in Lahr gesprengt - Täter machten wohl keine Beute

Im Ortenaukreis ist in der vergangenen Nacht erneut ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter kein Bargeld erbeuten konnten.

Unbekannte haben in Lahr (Ortenaukreis) einen Geldautomaten gesprengt. Sie verursachten dabei einen Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. An das Bargeld kamen sie ersten Ermittlungen zufolge aber nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der zerstörte Automat befand sich in einem einzeln stehenden Pavillion. Die Explosion hat ein Loch in die Wand gerissen. Ein benachbartes Gebäude soll unbeschädigt geblieben sein.

Der abgesperrte Tatort am Montagmorgen Ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro soll durch die Sprengungen eines Geldauomaten in Lahr entstanden sein.

Zeugen berichten von drei Verdächtigen

Zeugen hatten laut Polizei von zwei Explosionen berichtet. Danach sollen zwei Menschen in einem dunklen Auto vom Tatort geflüchtet sein. Ein weiterer mutmaßlicher Täter flüchtete zu Fuß. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Weitere Fälle von Automatensprengungen

Vor rund einem Monat war in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) ein Automat gesprengt worden. Die Polizei hatte einen mutmaßlichen Fluchtwagen gefunden - einen dunklen Audi. Mit einem Hubschrauber und Polizeispürhunden war in einem Waldgebiet bei Ettenheim nach den Tätern gesucht worden - allerdings erfolglos. Mitte August sprengten Unbekannte in Schwanau (Ortenaukreis) einen Automaten. Auch dort sollen die Täter laut Zeugenaussagen mit einem Audi geflüchtet sein.