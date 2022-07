Gelbe Säcke bald wieder überall verfügbar

per Mail teilen

Ab Mitte Juli sind an allen Ausgabestellen im Ortenaukreis wieder Gelbe Säcke verfügbar. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Einer Partnerfirma sei es gelungen, ein größeres Kontingent zu organisieren. Die neuen Säcke werden demnach im Moment an die bekannten Ausgabestellen verteilt. An einigen Orten hatte es seit mehreren Wochen keine Gelben Säcke mehr gegeben. Grund ist, dass wegen steigender Energiepreise und unterbrochener Lieferketten weniger produziert wurde. Der Ortenaukreis weist deshalb darauf hin, die Säcke nur für den entsprechenden Müll zu verwenden und nicht anderweitig.