Besonders aus dem armem Süden Italiens kamen ab den 1950er Jahren viele junge Männer als Gastarbeiter nach Deutschland. Auch Salvatore Scalzo aus Kalabrien. 1970 kam er nach Dogern (Landkreis Waldshut) – eigentlich nur zum Geldverdienen.

Im deutschen Wirtschaftswunderland der 1950er Jahre wurden händeringend Arbeitskräfte gesucht. In Italien dagegen waren viele arbeitslos und so unterzeichneten beide Länder vor 65 Jahren das deutsch-italienische Anwerbeabkommen. Viele kamen ursprünglich als Gastarbeiter, haben aber in Deutschland ein neues Zuhause gefunden.

Seit 50 Jahren lebt Salvatore Scalzo nun schon mit seiner Familie in Dogern am Hochrhein. Als Jugendlicher kam er zum Arbeiten dort hin. Hätte er sich damals vorstellen können, für immer zu bleiben? "Niemals, niemals", sagt Scalzo, "aber ich war zu jung. Ich war 15 und mit 15 hat man nur Träume. Nur als ich dann aus Italien kam, habe ich gesagt: Das ist Deutschland? So grau? Am 18. August? Boah, das ist Deutschland. Und da unten waren es 40 Grad. Das war schon ein Schock."

Seitdem sind unzählige Stühle durch seine Hände gegangen: Seit 1970 polstert Salvatore Scalzo nämlich Büromöbel. Sein Vater und sein Bruder arbeiteten damals schon für einen Büromöbelhersteller in Dogern und holten auch ihn an den Hochrhein, wo er sein erstes Geld verdiente. 2,70 D-Mark in der Stunde. Das ganz Geld hat er seinem Vater gegeben, von ihm erhielt er fünf Mark Taschengeld in der Woche.

"Mal eine Cola getrunken, mal in die Disko. Mein Leben war viel Disko damals." Salvatore Scalzo, Dogern

Er ist einer von zahllosen italienischen Arbeitskräften, die seit 1956 nach Deutschland und nach Baden-Württemberg kamen. Sie halfen anfangs vor allem in der Landwirtschaft. Ab den 1960er Jahren wurden Gastarbeiter dann zu hunderttausenden auf dem Bau, im Bergbau und in der Industrie gebraucht - wie Salvatore Scalzo. Für ihn ist Deutschland sein Zuhause geworden ist. Ein Hobby hat er sich inzwischen auch zugelegt: Fast jeden Tag poliert er seinen 3er BMW - typisch deutsch: "Die Perfektion, das gefällt mir. Die Perfektion und die Qualität. Wenn die Deutschen was machen, machen sie es perfekt."

Ein Feigenbaum aus Kalabrien steht als Verbindungsglied zur süditalienischen Heimat von Salvatore Scalzo in Dogern am Hochrhein SWR

An Italien liebt Scalzo vor allem "la dolce vita": "Der Lebensstil, den kann man nicht vergleichen. Die Deutschen sind ein super Volk, nix dagegen. Aber die haben einen ganz anderen Stil." In seinen Vorgarten hat er einen Feigenbaum gepflanzt, den er extra aus Kalabrien mitgebracht hat. Sein Lieblingsbaum: "Wenn ich meinen Baum angucke, denk ich immer an meine Heimat, immer, an mein Kalabrien. So schön, Heimat ist immer hier, in meinem Herz, verstehen Sie?"

Selbst wenn Salvatore Scalzo ab Januar Rentner ist, will er am Hochrhein bleiben - wegen seiner Frau und seiner drei Kinder. Obwohl er ein Haus in Kalabrien hat, in dem er dann sicher öfter sein wird, als bisher im Sommer: "Ich habe mich angepasst. So muss man sein. Wenn ich unten bin, dann bin ich Kalabrese. Dann bin ich daheim, in meiner Mentalität, in meiner Heimat und passe mich an die an. Und wenn ich hier bin, passe ich mich an die Deutschen an. So ist das Leben."