Gegen das Vergessen: Auschwitz-Gedenken in Freiburg

Freiburg gedenkt am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung unter dem Thema: Asozial - Verfolgung von Unangepassten und Gemeinschaftsfremden im NS-Staat.

Vor 77 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten sowjetische Soldaten das NS-Vernichtungslager Auschwitz. In dem Lagerkomplex 60 Kilometer westlich von Krakau wurden mehr als eine Million Männer, Frauen und Kinder in Gaskammern getötet, erschossen oder durch Zwangsarbeit und Hunger in den Tod getrieben. Die meisten der Opfer waren Juden. Auch 80.000 nicht-jüdische Polen, 25.000 Sinti und Roma sowie 20.000 sowjetische Soldaten wurden in dem Lager getötet.

Auschwitz: Symbol für Völkermord und Rassenwahn

Auschwitz ist zum Symbol geworden für Holocaust und Schoah, dem nationalsozialistischen Völkermord. In Deutschland wird in vielen Städten der Opfer des Rassenwahns gedacht, so auch jedes Jahr in Freiburg mit einer Gedenkveranstaltung der Stadt und dem SWR Studio Freiburg.

Gedenken in Präsenz im Bürgerhaus am Seepark

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung statt, aus Platzgründen im Bürgerhaus am Seepark. Dafür war eine Voranmeldung nötig. Vergangenes Jahr gab es pandemiebedingt einen Livestream aus dem Freiburger Theater.

Schicksal "asozialer" Verfolgter steht im Mittelpunkt

Im Zentrum der Veranstaltung steht das Schicksal von Menschen, die von den Nazis willkürlich als "Asoziale" verfolgt wurden und deren Geschichte bislang öffentlich kaum wahrgenommen und gewürdigt wurde. "Asoziale" waren für die Nazis unter anderem Bettler, Obdachlose, Wanderarbeiter - Sinti und Roma bezeichneten sie als "geborene fremdrassige Asoziale".

Vorträge und Dokumentationen zu Verfolgung in Freiburg

In zwei Vorträgen wird dann das Thema beleuchtet. Tomas Wald vom Roma Büro Freiburg wird über die NS-Verfolgung der "Asozialen" und "Gewohnheitsverbrecher" in Freiburg berichten - Arbeitslager, Asozialen-Siedlung, Arbeitshaus, Sterilisierung und mehr - dazu werden Ausschnitte aus Dokumentarfilmen gezeigt. Der Historiker Heiko Haumann wird vor allem über die Verfolgung von Sinti und Roma sprechen. Sinti- und Roma-Musikerinnen und -Musiker werden verschiedene Musikstücke beitragen.

Appell gegen Verharmlosung und Banalisierung von Völkermord

Die regionale Arbeitsgruppe "Gegen Vergessen – Für Demokratie" in Südbaden wendet sich anlässlich des Auschwitz-Gedenktags gegen jede Verharmlosung und Banalisierung des Völkermords. Die Arbeitsgruppe hat alle Menschen aufgefordert, ihr Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht wahrzunehmen, sich aber deutlich abzugrenzen von der Ideologie der Nationalsozialisten.