In Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wurde bei vier toten Schwänen an einem Gewässer die Geflügelpest nachgewiesen. Das Risiko weiterer Ausbrüche der Geflügelpest bei Wildvögeln im Land sei als hoch einzustufen, so der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk. Er ruft Geflügelhalter im Südwesten dazu auf, die Tiere in ihren Schutzeinrichtungen unterzubringen.