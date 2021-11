Geflügelpest in grenznahem Schweizer Betrieb ausgebrochen

In einem Schweizer Geflügelbetrieb nahe der deutschen Grenze bei Hohentengen im Landkreis Waldshut ist die Geflügelpest ausgebrochen. Wegen der Nähe zu Deutschland betreffen die Schutzauflagen laut Landratsamt Waldshut 194 deutsche Geflügelbetriebe. In einem Umkreis von zehn Kilometern um den Schweizer Geflügelbetrieb in Hüntwangen im Kanton Zürich wurde eine Sperrzone eingerichtet. Im Landkreis Waldshut reicht diese im Westen bis nach Wutöschingen, im Osten bis nach Jestetten. Innerhalb der Sperrzone dürfen Vögel nur im Freien gehalten werden, wenn die Gehege von oben und den Seiten gegen Wildvögel gesichert sind. Außerdem dürfen Betriebe ihre Vögel, Eier und frisches Geflügelfleisch nicht verkaufen. In einer Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern untersucht zusätzlich der Amtstierarzt die Vögel aller Betriebe. Die Geflügelpest wurde vermutlich über Zugvögel eingeschleppt.