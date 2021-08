Fahndungskräften der Kriminalpolizei Offenburg ist es am Mittwoch gelungen, einen flüchtigen Straftäter in Nürtingen in der Nähe von Stuttgart festzunehmen. Der 27-Jährige war nach einem genehmigten Freigang vor einer Woche nicht in seine Therapieeinrichtung in Emmendingen zurückgekehrt. Das Landgericht Offenburg hatte ihn im Jahr 2019 wegen mehrerer Raubüberfälle und Einbrüche zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.