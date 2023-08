per Mail teilen

Ein halbes Jahr nach der Diskussion um die Lörracher Wölblinstraße ist nun die erste der 30 Mietwohnungen von Geflüchteten bezogen worden. Ein weiterer Einzug steht in Kürze an.

Der Fall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil die Wohnbau Lörrach den Mietern kündigen und die Wohnungen für Geflüchtete nutzen wollte. Die Wohnbau verzichtet nun auf Kündigungen und setzt auf Freiwilligkeit. Manche Mieter sind mit der Situation zufrieden, andere nicht, Hass gegenüber Geflüchteten äußert aber keiner der vom SWR befragten Mieter.

"Wir werden hier wohnen bleiben. Ich nehme es jetzt so hin."

Die Hälfte der Mieter zieht nun um

Die Hälfte der Mieter sind aus den Mietwohnungen in der Lörracher Wölblinstraße bereits ausgezogen oder werden es demnächst tun. Nicht zu ihrem Nachteil, versichert Wohnbau-Lörrach-Chef Thomas Nostadt.

Thomas Nostadt, Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach SWR

"Es ist genau so gekommen wie wir uns das - ohne Medien-Furor - vorgestellt hatten."

Während Geflüchtete in die Altbauten einziehen, bekommen nun die bisherigen Mieter aus der Wölblinstraße neue und moderne Wohnungen. Wer will, kann auch in seiner bisherigen Wohnung bleiben.

Noch nicht alle Mieter haben eine Wohnung angeboten bekommen

Einige Mieter berichten, dass sie von der Wohnbau noch kein Angebot für eine neue Wohnung bekommen haben. So äußert sich auch Samuel Multner, der im Frühjahr nach dem Brief zu den geplanten Kündigungen zu den Kritikern im Fall "Wölblinstraße" gehört hatte. Er will dort wohnen bleiben und hat sich grollend abgefunden.

"Ich habe nichts gegen die fremden Leute."

Wohnbau-Team sieht sich nach Anfeindungen gestärkt

Der Wohnbau-Chef ist froh, dass die Welle der Droh- und Hassmails vom Februar vorbei ist. Sein Team habe die Anfeindungen, zusammengeschweißt. Thoms Nostadt: "Jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt."