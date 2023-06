Gefahrguteinsatz im Katzenbergtunnel bei Efringen-Kirchen

Am Dienstagmorgen wurde der Katzenbergtunnel bei Efringen-Kirchen in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist ein Gefahrguteinsatz der Feuerwehr.

Die Rheintalstrecke ist im Katzenbergtunnel bei Efringen-Kirchen wegen eines Gefahrguteinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Bislang konnte die Feuerwehr noch keine giftige Substanz ausmachen. Außer einem verwesten Reh hat die Feuerwehr nach Angaben von Kreisbrandmeister Uwe Häubner im Katzenbergtunnel bei Efringen-Kirchen nichts gefunden.

Lokführer hat Gaswolke gesehen

Der Großeinsatz war durch die Meldung eines Lokführers ausgelöst worden. Er hatte in der Weströhre des Tunnel in Fahrtrichtung Basel ein Gasgemisch gesehen. Nachdem die Schnellbahntrasse, die durch den Katzenbergtunnel führt, gesperrt worden war, begann die Feuerwehr die Erkundungen - am Ende ohne etwas zu finden. Am Nord- und Südportal des Tunnels waren rund 70 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz im Einsatz. Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.