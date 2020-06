per Mail teilen

Die Gefahren durch Alkohol im Straßenverkehr werden häufig unterschätzt – vor allem an Fastnacht. Tückisch wird es, wenn am nächsten Morgen der Restalkohol seine Wirkung entfaltet.

Der eine Cocktail oder das eine Glas Wein – da kann ich doch noch fahren! – denken manche vielleicht. Aber bereits ab dem ersten Bier kann der Führerschein ganz schnell weg sein. Und das nicht nur zur Fasnacht. Hat man Ausfall-Erscheinungen oder ist angetrunken in einen Unfall verwickelt, wird man genauso behandelt, wie wenn man 1,1 Promille hat, sagt der Experte Jerry Clark von der Polizei und blickt in die aktuelle Statistik: "In den letzten Tagen hatten wir vermehrt Trunkenheitsfahrten."

Auch wenn man "nur" einen Verdauungsschnaps hatte – jeder Schluck Alkohol wirkt sich auf das Fahrverhalten aus. Schon ab 0,3 Promille wird die Informations-Übertragung im Gehirn gestört, erklärt Jerry Clark von der Polizei: "Was viele nicht beachten ist, dass sich der Alkohol im Körper erstmal abbauen muss. Wenn jemand richtig gut getrunken hat, dauert das einige Stunden."

Polizei: Alkoholkontrollen auch zur Vorbeugung

In dieser Zeit ist die Wahrnehmung und die Reaktion eingeschränkt, das Unfallrisiko wächst, daher macht die Polizei gerade an Fastnacht verstärkt Kontrollen. Auch um vorbeugend zu wirken, so Clark. Dementsprechend gehen alkoholisierte Autofahrer auch "ins Netz".

Vor allem das Heimkommen gut planen

Um das zu vermeiden, sollte man das Heimkommen im Voraus gut zu planen, aber auch soziale Kontrolle kann hilfreich sein, sagt diese Passantin mit einem Augenzwinkern, und zur Not können man auch mal deutlich werden: "Es ist einfach zu gefährlich."

"Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht"

Die Zahlen sind erschreckend: Jeder 13. Tote im Straßenverkehr in 2018 ist auf Trunkenheit zurückzuführen. Jerry Clark vom Polizeipräsidium Freiburg hat deshalb eine klare Botschaft: "Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht. Wer Auto fahren muss, sollte auf Alkohol verzichten." Ansonsten rät er Fahrgemeinschaften zu bilden, oder ein Taxi zu nehmen, den närrischen Abend gut zu planen und vor allem die Heimfahrt dabei nicht zu vergessen.