per Mail teilen

Im elsässischen Wittelsheim haben mehr als 500 Menschen gegen den endgültigen Verbleib von tausenden Tonnen Giftmüll in der ehemaligen Deponie Stocamine demonstriert.

Die Demonstranten sind beunruhigt durch neue Studien. Die sehen in den 42.000 Tonnen unterirdischen Giftmülls eine ernsthafte Gefahr für das Grundwasser. Seit Schließung der Sondermülldeponie infolge eines Brandes lagern die giftigen Hinterlassenschaften in 500 Metern Tiefe in der ehemaligen Deponie Stocamine westlich von Mulhouse. "Die mit chemischen Giftstoffen verschmutzte Salzlake, wird eines Tages aufsteigen, das Grundwasser verseuchen und zur Katastrophe führen", fürchtet Yann Flory von der Bürgerinitiative 'collectif stocamine'.

Bevölkerung fühlt sich im Stich gelassen

Seit nunmehr 17 Jahren ist das Problem mit den giftigen Hinterlassenschaften ungelöst. Trotz aller Proteste über die Grenze hinweg. Trotz neuer Studien will die Regierung den Giftmüll im Boden lassen. Die Bevölkerung fühlt sich allein gelassen. Die Hinterlassenschaften von Stocamine bedrohen nicht nur das Grundwasser im Elsass. Sie münden in das größte europäische Grundwasserreservoir am Oberrhein.