Freiburg: Böse Überraschung aus dem gelben Sack

Tagtäglich räumt Lukasz Tylko den Müll der Freiburger weg. Als er eines Tages einen gelben Sack einsammelt, läuft ihm eine Flüssigkeit auf die Hose. Mit heftigen Folgen.

Seit 5:30 Uhr sind Lukasz Tylko und seine Kollegen von der Freiburger Abfallwirtschaft (ASF) im Stadtteil St. Georgen unterwegs. Am Ende des Tages werden sie knapp zehn Tonnen gelbe Säcke verfrachtet haben. Säcke, die sie möglichst vorsichtig anfassen müssen. Denn sie sind bekanntermaßen ziemlich dünn und reißen schnell. Manchmal sind auch Glasscherben darin, obwohl auf den Säcken groß draufsteht: kein Glas. Wenn sie nicht aufpassen, holen sich die ASF-Mitarbeiter schnell mal eine Schnittwunde.

Was genau in den gelben Säcken steckt, kann man nie wissen

Doch gegen giftige Flüssigkeiten sind sie völlig machtlos. Passiert ist es im September 2021. Lukasz Tylko hatte mehrere Säcke in der Hand. "Ich habe gewartet und dann ist es wahrscheinlich passiert, ich hatte die Säcke genau auf dem Knie." Während er dastand, muss die ätzende Lauge ausgelaufen sein.

"Nach einer gewissen Zeit hat es angefangen zu jucken und zu brennen. Aber ich habe nicht gewusst, dass es so schlimm ist."

Schmerzvolle OP an der Freiburger Uniklinik

Die Lauge hatte sich durch die Schutzkleidung am Knie gefressen. Nichtsahnend arbeitete er einfach weiter. Erst zuhause sah er, wie schlimm es wirklich war: Die Haut am Knie war völlig verbrannt, nur noch ein großer schwarzer Fleck. An der Freiburger Uniklinik musste daraufhin ein großer Hautlappen am Oberschenkel entfernt werden, um damit die Haut am Knie zu erneuern. Das Herausziehen der Metallteile nach der Operation war für Lukasz Tylko äußerst schmerzvoll.

Lukasz Tylko erholt sich langsam von dem Schrecken. Sein Knie verheilt allmählich. SWR

Solchen Gefahren sind die Leute von der Müllabfuhr hilflos ausgeliefert, stellt Michael Broglin fest, der Leiter der Freiburger Abfallwirtschaft. Deshalb richtet er den Appell an die Bevölkerung, wirklich nur das in den gelben Sack zu werfen, was da hinein gehört.

"So eine Situation können wir nicht vorhersehen und ausschließen. Die Schutzkleidung ist zwar sehr gut, aber das reicht einfach nicht."

Nach mehr als zwei Monaten ist das Knie von Lukasz Tylko wieder einigermaßen hergestellt. Doch die große Narbe bleibt. Er arbeitet wieder, hat jeden Tag hunderte gelbe Säcke in seinen Händen. Aber jetzt versucht er, die Säcke möglichst weit von seinem Körper wegzuhalten. "Ich passe jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf, mit mehr Abstand von dem Körper, also es hat sich viel geändert seit dem Unfall." Doch gegen auslaufende giftige Flüssigkeiten wäre er wahrscheinlich auch in Zukunft machtlos.