30 Jahre nach Flugzeugabsturz im Elsass

Der Absturz eines Airbus am Mont St. Odile im Januar vor 30 Jahren hat 87 Menschen das Leben gekostet. Ein Journalist erinnert sich noch genau an die Schreckensnacht.

Der Airbus A 320 zerschellte am Abend des 20. Januar 1992 um 18:30 Uhr an der schneebedeckten Seite des Bergs "La Bloss", gegenüber des Mont St. Odile in den Vogesen, mitten im Wald. Als einer der ersten war der Journalist Jean-Pierre Stucki am Unglücksort. Zusammen mit drei Anwohnern und einem Kollegen. Ihn hat das Erlebnis nie mehr losgelassen. Immer wieder besucht er die Absturzstelle auf dem Berg.

"Wir waren überrascht, dass wir Überlebende trafen."

Neun Menschen überlebten den Absturz des Airbus. 87 starben. Nach dem Unglück gab es viel Kritik, auch an der Aufarbeitung des Falles.

Das Flugzeug war auf der Linie Lyon-Straßburg unterwegs, als es vom Radar verschwand und das Unglück passierte. Der Airbus des Typs A 320 hatte kein Bodenannährungswarnsystem. Erst nach vier Stunden erreichten die Rettungskräfte den Absturzort. Es gab Passagiere, die an Unterkühlung starben.

"Die finanziellen Interessen waren wichtiger als das Leben der Menschen."

Auch 30 Jahre nach dem Flugzeugabsturz in den Vogesen sind die Überlebenden verbittert. Jahrelang zogen sich die Ermittlungen hin. Es gab zwei Gerichtsprozesse, aber am Ende wurde niemand verurteilt.

Die ganze Sendung Dreiland-Aktuell vom 23.01.2022 sehen sie in unserem Mitschnitt ab Minute 04.35.