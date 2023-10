Für Hunderte Jüdinnen und Juden aus Freiburg beginnt am 22. Oktober 1940 ein Martyrium. Eine Gedenkfeier soll daran erinnern. Sie fällt in unruhige Zeiten.

Die Stadt Freiburg, die Israelitische Gemeinde Freiburg und weitere Einrichtungen erinnern am Freitag mit einer Gedenkfeier an die Deportation Hunderter Freiburger Jüdinnen und Juden in das Internierungslager Gurs in Südfrankreich vor 83 Jahren. Die Feier beginnt um 16 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge, auch das SWR Studio Freiburg wirkt daran mit.

In das Lager in Gurs wurden 1940 rund 6500 badische, pfälzische und saarländische Juden deportiert. Die Verhältnisse dort waren miserabel. Viele Menschen starben an Entkräftung und Epidemien. Etwa ein Drittel wurde zwischen 1942 bis 1944 in den Vernichtungslagern im Osten ermordet. Auf dem Friedhof im ehemaligen Lager befinden sich heute rund 1000 Gräber.

Schweigemarsch zum Mahnmal an der "blauen Brücke"

Bei der Gedenkfeier in Freiburg wird auch die amerikanische Schauspielerin und Filmemacherin Judi Beecher erwartet. Wie die Stadt ankündigte, wird sie über die Verfolgung und Rettung ihrer jüdischen Großeltern Adolf Paul und Alice Reutlinger sowie ihrer Mutter Ronja sprechen. Die drei wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert. Ronja war damals vier Jahre alt. 1942 gelang der Familie die Flucht - mit der Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer, wie es von der Stadt weiter hieß.

Der Mantel aus Bronze auf der Wiwili-Brücke in Freiburg soll an die im Jahr 1940 in das Lager Gurs in Südfrankreich deportierten Jüdinnen und Juden aus Freiburg erinnern. Stadt Freiburg/Patrick Seeger

Polizei will Gedenkfeier schützen

Im Anschluss an die Gedenkfeier soll noch ein Schweigemarsch zum Mantel-Mahnmal auf der Wiwili-Brücke nahe dem Freiburger Hauptbahnhof stattfinden. Das Denkmal - ein scheinbar auf der Brüstung der Brücke zurückgelassener Mantel aus Bronze - soll auf den Ausgangspunkt der Deportation aufmerksam machen.

Ein Sprecher der Freiburger Polizei teilte auf Anfrage mit, Beamte würden vor Ort sein, um die Veranstaltung zu schützen. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass die Feier gestört werden könnte, dies könne angesichts der dynamischen Lage aber auch nicht ausgeschlossen werden. Seit dem Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hatte es mehrfach pro-palästinensische Demonstrationen in deutschen Städten gegeben, bei denen einige Teilnehmer die Hamas bejubelten. In Berlin ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft nach einem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge.