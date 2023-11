Vor 85 Jahren zündeten die Nazis Synagogen an und plünderten jüdische Geschäfte. Zum Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 fanden auch in Südbaden viele Gedenkveranstaltungen statt.

Am 9. November 1938 haben die Nationalsozialisten auch in Südbaden jüdische Geschäfte und andere jüdische Einrichtungen geplündert oder zerstört. In diesem Jahr wird das Gedenken überschattet von dem Eindruck des Hamas-Terrors.

Lörrach: Mahnwache und Gedenkfeier

In Lörrach trafen sich Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zunächst zu einer Mahnwache für die Hamas-Geiseln in Gaza.



Im Anschluss wurde mit einer städtischen Gedenkfeier der Zerstörung der Lörracher Synagoge bei den Novemberpogromen 1938 gedacht und ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt.

Gedenken, Buchvorstellung und Vortrag in Freiburg

Um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen, versammelten sich in Freiburg am Donnerstagabend Bürgerinnen und Bürger am Platz der Alten Synagoge, wo unter anderem Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) und die Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Freiburg gemeinsam an die Opfer der Pogromnacht erinnerten. Wegen des Krieges in Nahost war die Polizei zum Schutz der Teilnehmer ebenfalls präsent. Ziel war es, dass die Veranstaltung friedlich und ohne Angst abgehalten werden konnte.

Auch im Gemeindesaal der Neuen Synagoge in Freiburg fand am Donnerstagabend eine jüdische Kulturveranstaltung statt. Dabei stellte die Autorin Julia Bernstein ihr Buch "Zerspiegelte Welten. Antisemitismus und Sprache aus jüdischer Perspektive" vor. Auch das Erzbistum Freiburg rief zum Beistand für die jüdischen Gemeinden in Südbaden auf.

Der Historiker Professor Ulrich Herbert von der Albert-Ludwigs-Universität beleuchtete am Abend in seinem Vortrag "Woher kam der Judenhass?" die Entwicklung des Antisemitismus in Deutschland 1890 bis 1938.

Gemeinsame Feierstunde in Villingen-Schwenningen

Auch in Villingen-Schwenningen gab es eine gemeinsame Feierstunde der Stadt sowie der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde. Zum Gedenken an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren legte Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU) bei der Johanneskirche im Stadtbezirk Villingen einen Kranz nieder und sprach Worte zum Gedenken.

In Rottweil fand beim bischöflichen Konvikt eine Aufführung statt. Schüler und Lehrer befassten sich darin mit dem Schicksal einer jüdischen Familie.

Schüler haben den Grundriss der ehemaligen Synagoge in Ihringen auf die Straße gesprüht. Neunlinden-Schule Ihringen

In Ihringen erinnern Jugendliche an die zerstörte Synagoge

Um die Erinnerung an die jüdischen Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten, lud auch die Gemeinde Ihringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zur Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz ein. Der Abend wurde musikalisch begleitet vom Ihringer Musikverein. Und auch die Organisatoren, darunter der Ihringer Bürgermeister, die Kirchengemeinde und die Schule waren anwesend.

Zudem hatten Schüler der Neunlindenschule in Ihringen den Grundriss der zerstörten Synagoge mit Goldspray auf die Straße gesprüht. So kann jeder Passant sehen, wo früher einmal das jüdische Gebetshaus stand.

Lesung im Offenburger Salmen

Im Offenburger Salmen las der Autor Uwe Neumahr aus seinem neuen Buch "Das Schloss der Schriftsteller. Nürnberg '46 – Treffen am Abgrund". Darin lässt er Schriftstellerinnen und Reporter von den Nürnberger Prozessen berichten. Und in Waldshut-Tiengen traf man sich im Gedenken an die Reichspogromnacht vor der ehemaligen Synagoge.