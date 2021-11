Volkstrauertag: Gedenken an Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

In Deutschland ist am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm in Berlin an einer Gedenkveranstaltung teil. In der Neuen Wache, der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, wurden dabei Kränze niedergelegt. Zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege sowie des Nationalsozialismus fanden am Vormittag auch in Baden-Württemberg an vielen Orten Gedenkveranstaltungen statt - beispielsweise in Stuttgart und Ulm. In Südbaden und im Elsass gab es mehrere Gedenkveranstaltungen sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite. Auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Bergheim und auf dem benachbarten französischen Nationalfriedhof in Sigolsheim wurden Kränze niedergelegt. Außerdem hielt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Bergheim eine Feierstunde ab.