Gedenken an Reichspogromnacht in Südbaden

In mehreren Gemeinden in Südbaden wird am 9. November der Reichspogromnacht 1938 gedacht. Damals zerstörten Nazi-Schlägertrupps jüdische Geschäfte und setzten Synagogen in Brand.

Im Gedenken an die Opfer versammeln sich beispielsweise in Freiburg Vertreter der Stadt und der Israelitischen Gemeinde auf dem Platz der Alten Synagoge. Auch in Lörrach gibt es eine Gedenkveranstaltung, unter anderem mit Moshe Flomenmann, dem Landesrabbiner von Baden. Die Stadt Waldshut-Tiengen lädt gemeinsam mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden zu einer ökumenischen Gedenkfeier beim Synagogenplatz in Tiengen ein. In Offenburg erinnert man dieses Jahr mit einem Filmprojekt an die Pogromnacht. Unter dem Titel "Wohin" zeigt das Forum-Kino Offenburg einen Spielfilm über Krieg, Flucht und Vertreibung, gedreht von der Theater-AG der Erich-Kästner Realschule. In Villingen-Schwenningen wurde das gemeinsame Gedenken anlässlich der Reichspogromnacht aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt. Die Kränze werden dort ohne Beteiligung der Öffentlichkeit in aller Stille niedergelegt.