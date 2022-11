Freiburger gedenken der Opfer des Holodomor in der Ukraine

Am 26. November, dem Gedenktag an die Opfer des Holodomor in der Ukraine, haben 80 Menschen in Freiburg auf dem Platz der alten Synagoge gemeinsam gebetet und gesungen.

Mit dem Wort "Holodomor" wird eine künstlich herbeigeführte Hungersnot bezeichnet, die vor 90 Jahren Millionen von Ukrainern das Leben gekostet hat. In Freiburg haben sich am Samstag, dem Gedenktag an die Opfer des Holodomor in der Ukraine, 80 Menschen versammelt. Auch in der Ukraine wurde den Opfern des Holodomor gedacht.

Millionen Menschen starben durch künstlich herbeigeführte Hungersnot

Anfang der 1930er Jahre gab es in der Ukraine Massenproteste gegen die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in sogenannte Kolchosen. Die kommunistische Partei unter Stalin ging gewaltsam gegen die aufmüpfigen Bauern vor, mit dem Ziel, sie zu bestrafen und umzuerziehen.

Durch die übermäßige Beschlagnahmung von Getreide entstand eine schwere Hungersnot. Die Menschen begannen Hunde, Katzen und Baumrinde zu essen. Allein in der Ukraine kamen vier Millionen Menschen durch den Holodomor, die künstlich herbeigeführte Hungersnot, ums Leben. Tote gab es damals nicht nur in der Ukraine sondern auch in anderen Teilen der Sowjetunion, etwa in Kasachstan und im Süden Russlands.

Oksana Vyhovska (links) ist Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Freiburg. Ihr ist es wichtig über den Holodomor vor 90 Jahren aufzuklären. SWR Sebastian Bargon

Gedenken zum Holodomor in Freiburg

Der Gedenktag in Freiburg begann mit einem Film des kanadischen Regisseurs ukrainischer Herkunft George Mendeluk in der Universität Freiburg. "Holodomor - Bittere Ernte" (Originaltitel: Bitter Harvest) erzählt auf eindringliche Art von den schrecklichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sich 1932 bis 1933 in der Ukraine ereignet haben. Die ursprünglich geplante Diskussion nach der Filmvorführung mit Geschichten über den Holodomor fand nicht statt, weil die Zuschauenden von der Geschichte zu sehr betroffen waren.

In der Universität Freiburg wurde der Film "Holodomor-Bittere Ernte" (Originaltitel: Bitter Harvest) des kanadischen Regisseurs ukrainischer Herkunft George Mendeluk gezeigt. SWR Sebastian Bargon

Um 18:00 Uhr wurden auf dem Platz der alten Synagoge gemeinsam über 300 Kerzen in Form eines Kreuzes angezündet, um der unschuldigen ukrainischen Hungertoten zu gedenken. Zusammen mit dem ukrainischen Priester Petro Svidrun beteten rund 80 Menschen gemeinsam für die Toten des Holodomor und der Opfer des aktuellen russischen Angriffskrieges.

Menschen in Freiburg gedenken den Opfern des Holodomor. SWR Sebastian Bargon

Viele Teilnehmende nahmen eine Kerze mit nach Hause, um sie dort ans Fenster zu stellen. Für Oksana Vyhovska, Vorsitzende der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Freiburg, ist es sehr wichtig, die Geschichte und Kultur ihres Landes in der ganzen Welt bekannt zu machen. Leider geschehe im Moment in ihrer Heimat ähnliches wie damals, sagt sie.

Deutschland könnte Holodomor als Völkermord anerkennen

Jahrzehntelang wurden die sowjetischen Verbrechen verschwiegen, sagt Oksana Vyhovska (Audio). Zur Zeit der Sowjetunion durfte in der Ukraine an den Holodomor nicht erinnert werden.

Mehrere Länder haben den Holodomor inzwischen als Völkermord am ukrainischen Volk eingestuft, darunter erst kürzlich Irland, Rumänien und die Republik Moldau. Wie tagesschau.de schreibt, berät der Bundestag am 30. November 2022 über einen Resolutionsentwurf. Demnach soll auch Deutschland den Holodomor als Völkermord anerkennen.