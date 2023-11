Ein neuer Schweizer Film spielt mit der Idee, dass nach einem Volksentscheid Französisch als einzige Amtsprache durchgesetzt wird. Der Film feiert jetzt Premiere in der Schweiz.

Was, wenn in der Schweiz plötzlich nur noch eine Sprache gesprochen würde? Und nicht, so wie jetzt, vier? Ein neuer Schweizer Film spielt dieses Szenario durch. Nach einem Volksentscheid hat sich im Film Französisch als einzige Amtssprache durchgesetzt. In diesen Tagen war Kinopremiere in der Nordwest-Schweiz.

Schweiz als einsprachiges Land?

In seinem neuen Spielfilm lässt Regisseur Peter Luisi ausgerechnet einen Züricher Bundespolizisten, der Französisch hasst, den Volksentscheid gegen seinen Willen umsetzen. Der Bundespolizist Walter Egli wird von Schauspieler Beat Schlatter gespielt, der selbst kein Französisch spricht. Ausgedacht haben sich das Szenario zwei Deutschschweizer.

Kleines Land - viele Sprachen

Das ist das Einzigartige und auch etwas Absurde an der Schweiz, dass wir als eins der kleinsten Länder in Europa die meisten offiziellen Landessprachen haben. Das allein ist schon eine Komödie wert.

Die Komödie "Bon Schuur Ticino" von Peter Luisi läuft ab dem 30. November vor allem in Schweizer Kinos.