Sie steht auf der Liste der gefährdeten Arten: die Geburtshelferkröte. Sie verliert zunehmend ihre natürlichen Lebensräume. Lörracher Naturschützer haben jedoch Rückzugsgebiete geschaffen.

Männliche Geburtshelferkröte mit befruchteten Eiern Stefan Kaiser, Nabu-Kreisgruppe Lörrach

Seit vielen Jahren schafft die Lörracher NABU-Kreisgruppe Lebensräume für bedrohte Amphibien. Darunter die Geburtshelferkröte, die nur noch in wenigen Tümpeln südbadischer Landkreise zu finden ist. Dazu zählen Emmendingen, Breisgau Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut. Das Engagement der Kreisgruppe wurde durch das baden-württembergische Umweltministerium honoriert: Für ein Netz aus mehreren Biotopen zwischen Binzen und Fischingen bekam die NABU-Amphibienschutzgruppe Anfang Februar den Landes-Naturschutzpreis. Viel Geld gab es nicht, aber für die ehrenamtlichen Naturschützer, war es eine Anerkennung ihrer Arbeit.

Natürliche Lebensräume sind rar

Stefan Kaiser steht im Regen an einem Hang zwischen Binzen und Fischingen. Alte Obstbäume mit knorrigen Ästen wachsen auf der Wiese, die durchbrochen wird von kargen Kiesflächen mit mediterraner Vegetation, im Teich weiter unten bilden die Regentropfen beim Aufprall kleine Kreise: "Vor etwa 30 Jahren wurde das Grundstück angeschafft für den Schutz von Streuobstwiesen. Ursprünglich um Vogelarten Lebensräume zu geben, wie beispielsweise dem Steinkauz. Die Bestände haben sich erholt und wieder vermehrt. Und da wir die Grundstücke eh schon hatten, haben wir überlegt ob wir nicht noch andere Arten darauf fördern können - wie zum Beispiel Amphibien."

Geburtshelferkröte ist anspruchsvoll

Stefan Kaiser ist Biologe und arbeitet in seiner Freizeit regelmäßig mit anderen ehrenamtlich auf dem vereinseigenen Gelände und schafft für die etwa vier bis fünf Zentimeter große Geburtshelferkröte ideale Bedingungen.

Auf dem Gelände des NABU stehen alte Obstbäume, es ist durchsetzt mit Kies- und Sandflächen, die die Kröten zur Futtersuche in der Nacht bevorzugen. SWR Laura Könsler

Gewässer dürfen nie austrocknen oder im Winter zufrieren

"Die Geburtshelferkröte braucht tiefe Gewässer, die nie austrocknen. Und die müssen auch so tief sein, dass sie im Winter nicht zufrieren. Die Kaulquappe dieser Art braucht extrem lang, um sich zu entwickeln. Im Extremfall kann es sogar sein, dass sie zwei Jahre im Gewässer bleibt, sie geht gar nicht im gleichen Jahr an Land. Das ist die eine Bedingung - die andere ist, dass keine Feinde, also Fische drin sind. Und solche Gewässer zu finden ist gar nicht so einfach", sagt Stefan Kaiser.

Geburtshelferkröte lebt auch in Löschteichen

Im Landkreis Lörrach sind solche Gewässer rar gesät, alte Löschteiche sind beispielsweise welche. Aber hier bedrohen oft Fische, die von Menschen ausgesetzt wurden, den Kröten-Nachwuchs. Aus diesem Grund hilft die NABU-Kreisgruppe nach und bietet der Geburtshelferkröte, die auf der roten Liste der gefährdeten Arten steht, am Hang in Fischingen ideale Bedingungen. Denn eines ist auch klar: die Kröte ist anspruchsvoll und bewegt sich nicht gerne, wie Stefan Kaiser verrät:

"Die Geburtshelferkröten bewegen sich nur in einem ganz kleinen Radius" Biologe Stefan Kaiser, NABU Kreis Lörrach

"Diese Art ist nicht sehr wanderfreudig, ganz anders wie die Kreuzkröte, die kilometerweit herumläuft und schaut, wo es jetzt wieder ein Fortpflanzungsgewässer gibt. Die bewegen sich nur in einem ganz kleinen Radius, vielleicht 100 bis 200 Meter - mehr gehen die nicht im Jahr."

Geburtshelferkröten finden durch lautes Rufen zueinander

Statt sich zu bewegen, setzen die Kröten bei der Partnersuche lieber auf ihr lautes Organ. Und das vornehmlich bei Einbruch der Dunkelheit, wie Stefan Kaiser mal mit seinem Handy aufgenommen hat: "Das sind die Rufe vom Männchen und auch vom Weibchen. Die versuchen sich gegenseitig anzulocken."

Kröten-Männchen kümmert sich um Aufzucht

Laut dem Biologen machen sich beide auf den Weg, das spart wohl Strecke. Bei der Aufzucht ist allerdings das Männchen engagierter. Aus diesem Grund heißt diese Kröte auch Geburtshelferkröte: "Die Geburtshelferkröte legt nur 30 bis 50 Eier. Aber wenn das Weibchen die Eier abgelegt und das Männchen sie befruchtet hat, dann schnappt sich das Männchen die Eier und wickelt sie sich um die Oberschenkel - und trägt sie dann so lange mit sich rum, bis die Kaulquappen schlüpfbereit sind. Erst dann geht das Männchen zum Gewässer und setzt die Kaulquappen ab. Dadurch hat er natürlich erreicht, dass die ganze Phase, in der die Eier alleine im Gewässer sind und den Raubfeinden auf dem Präsentierteller liegen, umgangen hat." Sobald die Kaulquappe ins Wasser kommt, ist sie schon mobil und kann flüchten.

Weibchen sucht sich nach Eiablage ein neues Männchen

Noch eines verrät der Naturschützer: Die Weibchen machen sich nach der Eiablage aus dem Staub und suchen das nächste Männchen, dem sie sozusagen die Kinder wieder "ans Bein binden" kann.