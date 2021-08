Basler Senioren sind voll geimpft an Corona erkrankt und gestorben. Geben diese Impfdurchbrüche Grund zur Sorge? Fragen an den Epidemiologen Marcel Tanner.

Ansteckung mit Corona trotz doppelter Impfung? Vermehrte Fälle in der Schweiz, bei denen doppelt geimpfte Senioren in einem Heim am Coronavirus erkrankt und zum Teil auch verstorben sind, sorgen für Unruhe. Wie berechtigt ist die Sorge, dass sich solche - Impfdurchbruch genannte - Phänomene häufen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Basler Epidemiologe Marcel Tanner, der Mitglied der Schweizer Corona Task-Force gewesen ist, im Interview mit dem SWR.

SWR: Herr Tanner gibt's denn eine Erklärung, warum es Basel bei diesen Impfdurchbrüchen besonders stark getroffen hat?

Tanner: Es ist nicht so, dass es Basel besonders stark betroffen hat. Es ist jetzt gerade einfach ein Zufall, dass wir hier eine Situation haben, in der Menschen im fortgeschrittenen Alter - und da haben wir eine schlechtere Immunlage als in Jugendjahren - hier gerade betroffen sind von einem Ausbruch. Das hat dazu geführt, dass eine Häufung entstanden ist. Solche Häufungen können wir auch in vielen anderen Gebieten erwarten. Es muss eine Übertragung zusammenkommen bei Menschen, die in ihrer Immunantwort geschwächter sind, obwohl sie eigentlich geimpft sind: also, die nicht genügend Abwehrkräfte haben, um eine Infektion, die gerade erfolgt bei der Delta-Variante mit höheren Viruslasten, zu bewältigen.

SWR: Also für Sie als Experte ist das Ganze nicht wirklich überraschend. Vermutlich sind diese Entwicklungen aber trotzdem vielleicht geeignet, um in der Bevölkerung Sorge um die Sicherheit aufkommen zu lassen. Wie kann man denn jetzt diesen Sorgen entgegentreten?

Tanner: Es zeigt uns einfach auf, dass wir wissen: Wir haben eine sehr gute Impfung die gegen Erkrankung schützt. Aber es zeigt uns auch auf, dass wir gerade auch in den Risikogruppen vorsichtig sein müssen, um nicht noch Übertragungen im großen Maße zulassen. Das bedeutet, dass die Impfung alleine nicht der Zauberschlag ist. Der hilft enorm. Aber auch die flankierenden Maßnahmen wie die Hygiene und in spezifischen Situationen auch Distanz müssen wir beachten, das Lüften der Räume und und und...

SWR: Im Moment beobachten wir in Deutschland ja, dass die Impfbereitschaft abnimmt, es nur noch relativ langsam voran geht und wir von der sogenannten Herdenimmunität ja noch ganz schön weit entfernt sind. Befürchten Sie jetzt als Reaktion auf solche Impfdruchbrüche auch eine weitere Abnahme der Impfbereitschaft?

Tanner: Nein, ich glaube nicht - wenn man das richtig kommuniziert und darstellt. Einerseits, dass ja eine Impfung wie die mit mRNA-Impfstoffen zu 60 bis 80 Prozent gegen Infektion und zu mehr als 90 bis 95 Prozent gegen Krankheit schützt. Dann ist es verständlich, dass auch geimpfte Leute infiziert werden können. Je mehr geimpft werden, desto mehr wird auch der Anteil von Geimpften mit einem Impfdurchbruch zunehmen. Das ist mathematisch nur logisch. Aber wichtig ist, dass man eben richtig darüber informiert, was solche Impfdruchbrüche bedeuten. Dass man sie hier richtig wertet und darauf verweist, dass diese zusätzlichen Grundmaßnahmen noch entscheidend sind - aber mit der Zeit abgeworfen werden können.

SWR: Herr Tanner, wie werden sich denn diese Todesfälle trotz Doppelimpfung jetzt auf die Diskussion um eine Drittimpfung auswirken. Was empfehlen Sie in diese Richtung?

Tanner: Es geht nicht um die Todesfälle. Es geht um die allgemeine Situation, die uns bekannt ist, nämlich: Dass im fortgeschrittenen Alter die Immunantwort nicht mehr so optimal ist wie im Jugendalter. Deshalb gilt es jetzt das Augenmerk zu richten auf diese Risikogruppe und dort sich zu fragen, ob hier nicht eine Drittimpfung als eine Booster-Impfung, eine Nachimpfung einen Effekt erzielen kann. Wichtig ist, dass diese Diskussion um die Drittimpfung nicht für die ganze Bevölkerung geführt wird, sondern wirklich für die Risikogruppen, die eben im Immunsystem geschwächt sind.

SWR: Vielen Dank, Marcel Tanner, Epidemiologe aus Basel zum Phänomen der Impfdurchbrüche - also dem Phänomen, dass auch doppelt Geimpfte sich dennoch mit dem Corona-Virus anstecken können.