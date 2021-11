per Mail teilen

In Frankreich steigen die Coronazahlen wieder rapide an. Die Regierung macht bei den Impfungen deshalb Tempo. Einige Branchen ergreifen die Initiative und organisieren Impftermine für ihr Personal. Doch in vielen Teilen Fankreich gingen die Menschen auch wegen Macrons Corona-Politik auf die Straße.