In Frankreich steigen die Coronazahlen und die Regierung macht bei den Impfungen Tempo. Ein Gastronom in den Vogesen organisiert nun Impftermine für die Branche.

Schlange stehen für den Piks, direkt neben einem Restaurant. Sie sind Kellner, Hoteliers, oder Animateure aus den Gemeinden Col de la Schlucht und La Bresse in den Vogesen. Fast 90 Prozent der Beschäftigten im Tourismus in der Region haben das Angebot angenommen. Ein Gastronom selbst hat die Impfungen organisiert, damit es vorangeht.

Mehr Schwung für die Impfkampagne?

Die Meinungen dazu: "Ich finde das ist eine prima Initiative", sagt jemand. Und eine weitere Person: "Für die Sicherheit der Kunden und auch unserer eigenen Kollegen ist es wichtig sich impfen zu lassen." In Frankreich hofft man, so mehr Schwung in die erlahmende Impfkampagne zu bekommen.

Die ganze Sendung zum Nachschauen (Dreiland Aktuell beginnt ab 2:45 Minuten):

Einführung des "Pass sanitaire"

Die Coronazahlen steigen wieder an. Deshalb wurde jetzt auch der sogenannte "Pass sanitaire" eingeführt, ein Covid-Zertifikat, das jeder vorgelegen muss, der zum Beispiel ins Kino, Museum oder Theater will. Auch in anderen Freizeitbereichen und in der Gastronomie wird künftig in Frankreich ein Nachweis verlangt, ob jemand geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist.