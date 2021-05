per Mail teilen

Monatelang ging fast nichts mehr. Jetzt darf die Gastronomie wieder öffnen in Kreisen mit Inzidenz unter 100. Manche Betriebe haben das ganz fix hingekriegt. Ihre Gäste sind glücklich.

Seit Donnerstag musste auf einmal alles ganz schnell gehen. Denn mit dem Wochenende gelten in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen sowie in Freiburg deutliche Lockerungen der Corona-Verordnung. Weil die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 ist, dürften dort unter anderem Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe wieder öffnen.

Manche Cafés und Restaurants konnten so schnell aber gar nicht reagieren. Und so blieben viele von ihnen am Samstag noch geschlossen. Aber die, die es geschafft hatten, wieder zu öffnen, waren natürlich glücklich. Und ihre Gäste sowieso.

Manche Betriebe müssen noch Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) begrüßte den ersten Öffnungsschritt. Viele Restaurants und Biergärten konnten ihren Betrieb zwar nicht sofort aufnehmen, aber sie arbeiten daran. Es gelte, Mitarbeitende aus der Kurzarbeit zu holen, teilweise gäbe es auch Lieferschwierigkeiten bei Nahrungsmitteln und Getränken, so der Freiburger Dehoga-Geschäftsführer Alexander Hangleiter. Um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen, empfiehlt der Verband, vorher anzurufen.

Geöffnet hat unter anderen der Feierling Biergarten, berichtet SWR-Reporter Sebastian Bargon.

Während viele Gastronomen in Freiburg noch zögern, hat das Café Extrablatt an der Dreisam innen und außen geöffnet. Großer Andrang herrschte am Samstag auch schon um Punkt 11 Uhr im Biergarten Feierling. Dort können bis zu 250 Gäste Platz nehmen, erzählt Juniorchef Julius Feierling Rombach. Praktischerweise gibt es gleich neben dem Eingang ein Testzentrum der Stadt Freiburg. Wer einen Platz im Biergarten ergatterte, fühlte sich fast wie im Himmel.